​Нижневартовские полицейские поймали местного разбойника

Жителя Нижневартовска изолировали от общества за совершенные разбойного нападения и кражи. В конце октября прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из домов по ул.Северная, обвиняемый напал на хозяйку квартиры, с которой познакомился несколькими часами ранее в одном из городских баров.

«Избив женщину, гражданин забрал у нее 10.000 рублей и выкрал из тумбочки сотовый телефон стоимостью 5700 рублей. Оперативным путем личность преступника была установлена в кратчайшие сроки. В настоящее время мобильный телефон изъят и отдан владелице», — сообщили следователи нижневартовского УМВД, которые возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города.

По сообщению полицейских, в связи с тем, что задержанный мужчина ранее уже неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за совершаемые им правонарушения и преступления, но исправляться не желает и представляет своим поведением угрозу населению, полицейскими было принято решение об изоляции его от общества.