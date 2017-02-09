​В Нижневартовске в 2017 году планируют ввести в эксплуатацию 118 тысяч квадратных метров жилья

В этом году в Нижневартовске планируется ввести в эксплуатацию 118 тысяч квадратных метров жилья. Это позволит улучшить жилищные условия порядка двух тысяч нижневартовских семей. Об этом шла речь на рабочей встрече заместителя губернатора Югры Дмитрия Шаповала, председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Думы Югры Андрея Филатова с главой города Василием Тихоновым, руководителями городской сферы ЖКХ и строительства.

На встрече также был поднят вопрос, актуальный для жителей старой части города и новых микрорайонов, о продолжении строительства улицы Нововартовской, рассказали в департаменте общественных и внешних связей округа. Она должна стать дублером улицы Лопарева, которая на сегодняшний день является единственной транспортной артерией, соединяющей основную часть города со старой. Протяженность улицы Нововартовской составит 3,8 километров. Из них построено 0,56 километра. Было отмечено, что финансирование необходимой для города дороги будет вестись из разных источников. Помимо бюджетных средств рассматривается возможность строительства данного объекта за счет средств инвесторов.