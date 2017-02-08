​Администрацию Нижневартовска по собственному желанию покинул заместитель главы города

Заместитель главы Нижневартовска Антон Смирнов решил покинуть своей пост. Чиновник написал заявлению об уходе по собственному желанию. Эту информацию корреспонденту siapress.ru подтвердили в пресс-службе администрации муниципалитета. «Его решение стало неожиданностью для коллектива», - отметил собеседник агентства.

Антон Смирнов был назначен на пост заместителя главы Нижневартовска в ноябре 2016 года. Кто займет вакантную должность после его ухода, пока неизвестно.