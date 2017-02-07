​Космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков показал ночные города из космоса // ФОТО

Космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков опубликовал в блоге на сайте Роскосмоса целую коллекцию ночных фотографий городов мира: Благовещенск, Волгоград, Иркутск, Афины, Вена, Иерусалим, Мехико и многие другие.

Благовещенск

«Полёт продолжается, и моя коллекция фотографий, сделанная с борта станции, растет в геометрической прогрессии. Сегодня хочу поделиться с вами самыми удачными снимками ночных городов. Возможно, среди этих фотографий вы найдете и свой родной город или же место, связанное с добрыми воспоминаниями», - написал он.

Иркутск

Подписчики Роскосмоса на сайте и в социальных сетях фотографии оценили. Были и те, кто попросил космонавта сделать снимки городов Югры. «Всё-таки в Нижневартовске он начинал свой путь к звёздам. Ханты-Мансийск - очень светлый город и здорово бы смотрелся», - отметил один из пользователей.

Магнитогорск ночью

Магнитогорск днем

Сергей Рыжиков улетел в космос 19 октября. На Международной космической станции экипаж проведет 130 суток.

Вена

Мехико

Иерусалим

Фото: Сергей Рыжиков / roscosmos.ru

Африканские пейзажи с высоты Международной космической станции

Вулканы полуострова Камчатка, запечатленные космонавтом Сергеем Рыжиковым с борта Международной космической станции.

Фото: vk.com/roscosmos и instagram.com/roscosmosofficial/