​Космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков показал ночные города из космоса // ФОТО

Космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков опубликовал в блоге на сайте Роскосмоса целую коллекцию ночных фотографий городов мира: Благовещенск, Волгоград, Иркутск, Афины, Вена, Иерусалим, Мехико и многие другие.
Благовещенск
«Полёт продолжается, и моя коллекция фотографий, сделанная с борта станции, растет в геометрической прогрессии. Сегодня хочу поделиться с вами самыми удачными снимками ночных городов. Возможно, среди этих фотографий вы найдете и свой родной город или же место, связанное с добрыми воспоминаниями», - написал он.
Иркутск
Подписчики Роскосмоса на сайте и в социальных сетях фотографии оценили. Были и те, кто попросил космонавта сделать снимки городов Югры. «Всё-таки в Нижневартовске он начинал свой путь к звёздам. Ханты-Мансийск - очень светлый город и здорово бы смотрелся», - отметил один из пользователей.
Магнитогорск ночью
Магнитогорск днем
Сергей Рыжиков улетел в космос 19 октября. На Международной космической станции экипаж проведет 130 суток.
Вена
Мехико
Иерусалим
Фото: Сергей Рыжиков / roscosmos.ru
Африканские пейзажи с высоты Международной космической станции
Вулканы полуострова Камчатка, запечатленные космонавтом Сергеем Рыжиковым с борта Международной космической станции.
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