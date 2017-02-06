​В школах Нижневартовска отменили карантин: с завтрашнего дня учебный процесс возобновится

С завтрашнего дня ученики Нижневартовска возвращаются к стандартному изучению школьной программы. Санитарные врачи проанализировали ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ и приняли решение отменить введенный неделей ранее карантин.

«В поликлиниках города продолжают регистрировать случаи ОРВИ. Тем не менее, благодаря введенным ограничительным мероприятиям в школах, учреждениях допобразования рост заболеваемости пошел на спад», - сообщили в ТОУ Роспотребнадзора по г. Нижневартовску, Нижневартовскому району и г. Мегион.

Вместе с тем, санитарные врачи продолжают регистрировать высокий уровень заболеваемости среди детей дошкольного возраста. Рекомендовано обратить внимание на профилактические мероприятия в дошкольных образовательных организациях.

Напомним, ограничительные меры в школах Нижневартовска были введены с 31 января. Образовательный процесс был приостановлен в здании школ, однако учителя продолжили проводить уроки в виртуальном пространстве.