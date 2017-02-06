​В Нижневартовском районе в ДТП пострадали четыре человека // ФОТО

В субботу, 4 февраля, в 11:30 на 162 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» в ДТП пострадали человек. Столкнулись автоцистерна и ВАЗ. Как сообщает пресс-служба ГИБДД округа, авария произошла в тот момент, когда грузовик поворачивал налево на примыкающую дорогу, не заметив идущую на обгон легковушку. Травмы получил 37-летний водитель ВАЗа и его пассажиры 37, 15 и 13 лет.

Всего за минувшие выходные в округе произошло 23 аварии, в которых 33 человека получили травмы, в том числе семеро несовершеннолетних. Еще одно ДТП с пострадавшими случилось в субботу в 17.30 в Лангепасе. 32-летний водитель автомобиля «Хендай Элантра» не учел дорожные и метеорологические условия и совершил столкновение со встречным автомобилем «Дэу Матиз» под управлением 40-летнего мужчины. В результате ДТП пострадал 36-летний пассажир «Дэу» и три пассажира «Хендая» 1989, 1990 и 1991 годов рождения.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры