​Директор Строительно-промышленного комбината в Нижневартовске взят под стражу

Генеральный директор ООО «Строительно-промышленный комбинат» в Нижневартовске взят под стражу. Бизнесмену предъявлено обвинении в совершении нескольких экономических преступлений.

«С учетом того, что обвиняемый не имеет постоянной регистрации на территории города Нижневартовска, а также учитывая объем предъявленного обвинения, многомиллионную сумму ущерба, причиненного бюджету государства и сумму задолженности по заработной плате, а также другие обстоятельства, у следствия имеются все основания полагать, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда. В этой связи перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Напомним, в октябре 2016 года стало известно, что в Нижневартовске на протяжении нескольких месяцев не выплачивается заработная плата более 400 работникам ООО «СПК», перед которыми образовалась задолженность в сумме почти 60 миллионов рублей. По данному факту городским следственным отделом в отношении гендиректора было возбуждено первое уголовное дело, в ходе расследования которого выявлены новые факты противоправной деятельности руководства компании.

Так, было установлено, что в период с июня 2015 по октябрь 2016 года, обвиняемый не перечислил в бюджет государства налог на доходы физических лиц в сумме, превышающей 48 миллионов рублей. Кроме этого, он допустил образование задолженности по оплате страховых взносов на сумму свыше 157 миллионов рублей. Также бизнесмен уклонился от исполнения решения Арбитражного суда Югры от 26 октября 2015 года о выплате в пользу одной из коммерческих организаций долга, в размере свыше 62 миллионов рублей. При этом, возможность для исполнения указанного решения суда у обвиняемого имелась.

Ранее окружной арбитражный суд признал ООО «Строительно-промышленный комбинат» банкротом.