В конце февраля в Нижневартовске назовут лучших в сфере красоты и здоровья. Конкурс проводит городская торгово-промышленная палата. Членам жюри предстоит оценить медицинские центры, стоматологические клиники, салоны красоты, спа-салоны и фитнес клубы. Всего в конкурсе 20 номинаций.

«Целью конкурса является информирование населения города Нижневартовска о широком спектре предоставляемых услуг сферы здравоохранения, сохранение активного долголетия, молодости, здоровья и красоты, выявление, поощрение и поддержка предпринимательской деятельности, повышение культуры обслуживания населения», - рассказали организаторы конкурса.

Как сообщили в Нижневартовской ТПП, до 10 февраля продолжается прием заявок от потенциальных участников конкурса. Позже начнется оценка претендентов.