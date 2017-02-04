​«ЮТэйр» летом повезет вартовчан в Краснодарский край

Авиакомпании продолжают формировать летнее расписание полетов. Из городов Югры традиционно планируется запустить рейсы на курорты Краснодарского края. «ЮТэйр» уже открыл продажу билетов по маршруту Нижневартовск – Сочи. Планируется начать полеты по данному направлению в июне. Рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям на самолете Boeing-737, который имеет бизнес и эконом классы.

Традиционный летний рейс в Анапу «ЮТэйр» планирует выполнять с 31 мая по понедельникам и средам. В пути пассажирам предстоит провести 4 часа 30 минут. Вылет из Нижневартовска, по данным сайта перевозчика, запланирован на 17 часов (время местное). Минимальная стоимость билета на данный момент составляет около 14 тысяч рублей в одну сторону.

В столицу Краснодарского края рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам со 2 июня.