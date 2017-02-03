​В школах Нижневартовска продлен карантин по ОРВИ

Приостановление образовательного процесса в школах Нижневартовска проделено до понедельника, 6 февраля, включительно. «Об отмене ограничительных мероприятий в школах и организациях допобразования будет сообщено дополнительно. Возобновление образовательного процесса будет зависеть от стабилизации эпидемической ситуации», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Карантин введен с 31 января. По данным Роспотребнадзора в Нижневартовске, за период с 23 по 29 января отмечался рост числа заболевших ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей на 34,4 процента. Отметим, что полностью учебный процесс приостановлен не был. Изучение школьной программы продолжилось в виртуальном пространстве: учителя проводят уроки с помощью видеоконференцсвязи.