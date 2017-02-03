​Вартовчанка из ревности изрезала свою соперницу: преступница оплатила лечение пострадавшей

В Нижневартовске на три года осуждена женщина, которая из ревности совершила преступление. В конце октября прошлого года в одной из квартир она трижды ударила ножом в область грудной клетки женщину, с которой сейчас сожительствует бывший гражданский муж подсудимой.

«Жительница города полностью признала себя виновной в совершении преступления, заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы, с учетом наличия смягчающих обстоятельств у подсудимой, суд дал шанс виновной исправиться без изоляции от общества, установив испытательный срок 3 года», - сообщили в прокуратуре Нижневартовска.

Кроме того, суд взыскал с осужденной в пользу Территориального фонда обязательного страхования ХМАО–Югры более 140 тыс.рублей. Эти средства были затрачены фондом на лечение потерпевшей.