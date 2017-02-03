​В Нижневартовском районе отреставрировали усадьбу купца Прохора Кайдалова

В селе Ларьяк Нижневартовского района в ближайшее время откроется музей – усадьба купца Прохора Кайдалова. Реставрационные работы подходят к завершению. В новой усадьбе сохранены части старого дома. Более девяти процентов исходного материала стали частью обновленной усадьбы. Это — стены, окна, двери, резьба, которые относятся к середине 19 века.

«С исторической достоверностью в доме воспроизведены три комнаты: рабочий кабинет главы семейства, женская, где жили семь его дочерей, остяцкая, где купец проводил обмен товаром и вёл торговлю с коренными жителями Ларьяка. Предусмотрен выставочный зал, где будут находиться предметы русского быта, утварь, украшения того времени. Сегодня в фонде насчитывается около 400 экспонатов, представляющих историческую ценность. Работа по дальнейшему комплектованию фонда продолжается. Рядом с домом построен уличный амбар», - рассказали в пресс-службе администрации района.

Директором нового учреждения назначена общественный деятель и знаток истории своей малой Родины, в прошлом глава сельского поселения Ларьяк Зинаида Сигильетова. Административные помещения и запасники с фондом музея разместятся под зданием – на цокольном этаже, который по площади не уступает музею. Для гостей дома купца Кайдалова, останутся невидимыми рабочие кабинеты.

«Усадьба купца Прохора Кайдалова - это первый и единственный в районе памятник архитектурного наследия. Перед нами стояла задача - воссоздать его в том виде, в котором он существовал во времена, когда в нём жила семья купца Кайдалова. Мы не хотели подделки, поэтому пригласили в качестве консультантов специалистов высокого уровня. Наша задача - чтобы усадьба была посещаемым и известным на весь округ туристическим объектом. Вместе со Знаменской церковью, которая будет расположена рядом, здесь будет создан целый музейный комплекс, который со временем может стать достопримечательностью района», - сказал глава района Борис Саломатин.

Фото: ugra-tv.ru