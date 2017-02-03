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​S7 Airlines начала продавать билеты на новый рейс из Нижневартовска в Новосибирск

Авиакомпания S7 открыла продажу билетов на новый регулярный рейс из Нижневартовска в Новосбиирск. Он будет выполняться со 2 апреля. Как указано на сайте перевозчика, пассажирам предложено путешествовать по тарифу «Эконом гибкий» - стоимость перелета составляет от 3900 рублей. В полете предстоит провести 1 час 40 минут. Вылет из Нижневартовска в 7 часов, а из Новосибирска в 6 часов 30 минут (время указано местное для каждого аэропорта).

Как ранее сообщал siapress.ru, на этом маршруте будут эксплуатироваться новые для авиакомпании самолеты Embraer 170. Они рассчитаны на перевозку 76 пассажиров. Напомним, что сейчас авиасообщение между столицей Самотлора и Новосибирском обеспечивают авиакомпании «ЮТэйр», «Ямал» и «ИрАэро».


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Сегодня в 12:14, просмотров: 148, комментариев: 0


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