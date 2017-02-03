​В Нижневартовске за прошлый год выросло количество малых и средних предприятий

Количество малых и средних предприятий в Нижневартовске за прошлый год выросло на 29 единиц. Об этом свидетельствуют данные об итогах социально-экономического развития города. По подсчетам специалистов местной мэрии, на данный момент в столице Самотлора действует 2 952 таких предприятия – это на 1,2 процента больше, чем годом ранее.

«Среднесписочная численность работников, занятых на данных предприятиях составляет около 36,1 тысячи человек. Оборот малых и средних предприятий ожидается в размере 91 млрд. рублей или 101,9 процента к уровню 2015 года в сопоставимых ценах», - говорится в пояснительной записке.

Наиболее распространенными видами деятельности в 2016 году являлись оптовая и розничная торговли - 33 процента, операции с недвижимым имуществом - более 20 процентов, строительство - 16 процентов. В перспективе ожидается сохранение сложившейся тенденции.

По мнению экономистов, динамичное развитие малого и среднего бизнеса – это результат поддержки предпринимательства, реализуемой сетью инфраструктурных организаций. В городе действуют Нижневартовская торгово-промышленная палата, филиал Фонда поддержки предпринимательства Югры, офисбслуживания «Нижневартовский» Фонда «Югорская региональная микрофинансовая организация».