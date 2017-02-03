​Первый многоквартирный дом отремонтирован в Югре по программе 2017 года

В Югре начала работать программа капремонта на 2017 год: по ней уже отремонтирован первый дом, сообщает пресс-служба Югорского фонда капитального ремонта.

Пионером в этом году стал Нижневартовск. Здесь комиссия из специалистов фонда, администрации, подрядчика, управляющей компании и жильцов приняла работу ремонтников в доме по адресу улица Декабристов 10, где обновляли систему электроснабжения и фасад. Осталось обновление крыши — но оно начнется только с наступлением тепла.

Фото: kapremontugra.ru

«При этом собираемость взносов в данном доме составляет всего 40 процентов, — сетуют представители фонда. — С неплательщиками будет вестись судебно-претензионная работа. Помимо взносов на капремонт и пеней, должники также должны будут оплатить судебные издержки».

Всего в округе в этом году планируется ремонтировать 547 домов, в Нижневартовске — 111 домов.