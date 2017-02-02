​В Нижневартовске врачи советуют вызывать на дом врача, если у ребенка поднялась температура

В Нижневартовске педиатры советуют родителям вызывать врача домой, если у ребенка поднялась температура. Соответствующие объявления вместе с профилактическими листовками размещены на информационных стендах и вблизи регистратур медучреждений. Это одна из мер плана мероприятий по профилактике и предупреждению распространения ОРВИ и гриппа.

«В медицинских учреждениях действует «пропускной фильтр», который позволяет разделить потоки больных и здоровых пациентов. Обязательным условием защиты от гриппа и ОРВИ является соблюдение масочного режима как для населения, так и для каждого работника взрослых и детских поликлиник», - рассказали в Нижневартовской городской детской поликлинике.

Напомним, сейчас в столице Самотлора приостановлена деятельность образовательных организаций – до 5 февраля уроки проводятся в виртуальном режиме. Данная мера должна сократить количество заболевших ОРВИ и гриппом среди детей и подростков. Кроме того, занятия также приостановлены в спортивных организациях и учреждениях дополнительного образования.