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​В Нижневартовске врачи советуют вызывать на дом врача, если у ребенка поднялась температура

В Нижневартовске педиатры советуют родителям вызывать врача домой, если у ребенка поднялась температура. Соответствующие объявления вместе с профилактическими листовками размещены на информационных стендах и вблизи регистратур медучреждений. Это одна из мер плана мероприятий по профилактике и предупреждению распространения ОРВИ и гриппа.

«В медицинских учреждениях действует «пропускной фильтр», который позволяет разделить потоки больных и здоровых пациентов. Обязательным условием защиты от гриппа и ОРВИ является соблюдение масочного режима как для населения, так и для каждого работника взрослых и детских поликлиник», - рассказали в Нижневартовской городской детской поликлинике.

Напомним, сейчас в столице Самотлора приостановлена деятельность образовательных организаций – до 5 февраля уроки проводятся в виртуальном режиме. Данная мера должна сократить количество заболевших ОРВИ и гриппом среди детей и подростков. Кроме того, занятия также приостановлены в спортивных организациях и учреждениях дополнительного образования.


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02 февраля в 11:18, просмотров: 247, комментариев: 0


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