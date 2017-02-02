​Распространители наркотиков начали использовать месенджер Telegram для связи с клиентами

Распространители одурманивающих веществ начали использовать для связи с потенциальными покупателями не только «аську», «м-агент», но и месенджер Telegram. Именно с помощью разработки Павла Дурова житель Нижневартовска в прошлом году приобрел полкилогнрамма наркотиков у неустановленного лица. Товар был спрятан в одном из тайников, который располагался в жилом доме поселка МЖК. Житель города был задержан сотрудниками полиции при выходе из подъезда дома, где он забирал свою покупку.

«Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 46–летнего гражданина, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, то есть незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере», - сообщили в прокуратуре Нижневартовска.

Житель города полностью признал себя виновным. С учетом предыдущей судимости, в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В надзорном ведомстве также отметили, что в отношении лица, сбывшего наркотическое средство также возбуждено уголовное дело по которому сейчас ведется расследование.