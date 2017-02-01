​В Нижневартовске составили прогноз социально-экономического развития города на ближайшие три года

Власти Нижневартовска составили прогноз социально-экономического развития города на ближайшие три года. Он разработан в двух вариантах. Каждый составлен с учетом особенностей развития мировой экономики в сочетании с геополитическими, экономическими и социальными факторами, влияющими на социально-экономическое развитие города.

«Базовый сценарий характеризует развитие экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов. Целевой сценарий предполагает снижение инфляции до уровня четырех процентов на весь прогнозный период и рост производительности труда не менее чем на четыре процента в среднесрочной перспективе при одновременном обеспечении макроэкономической сбалансированности», - сообщили в департаменте финансов администрации Нижневартовска.

Как указывают экономисты, с учетом сложившихся внешних условий функционирования экономики автономного округа, принимая во внимание прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, для разработки параметров проекта бюджета города на ближайшие три года предлагается использовать первый, то есть базовый вариант.

Среди основных приоритетов социально-экономического развития города Нижневартовска такие направления, как развитие малого и среднего предпринимательства, привлечение частных инвестиций, сохранение и развитие промышленного потенциала города на основе комплексного решения задач по созданию условий для устойчивого экономического развития.