​Полицейские Нижневартовска помогли замерзающему ребенку

Жители Нижневартовска обратились с письмом в адрес руководства УМВД России по г. Нижневартовску, в котором поблагодарили сотрудников отдела полиции № 3 инспектора по делам несовершеннолетних Лидию Сафараеву и дознавателя Заура Байрамова.

По словам родителей, 25 января их 8-летний сын, не дождавшись маму и папу, решил самостоятельно добраться с тренировки домой. Погода в этот день была холодная – около -30 градусов и ветер. Ребенок замерзал на остановке. В это время, как сообщили в УМВД России по г. Нижневартовску, мимо малыша проезжала машина с полицейскими. Увидев мальчика они выяснили обстоятельства его «путешествия», посадили к себе в машину и отвезли домой.

«Приятно осознавать, что в нашей полиции служат профессионалы своего дела, готовые в любой момент прийти на помощь. Большое человеческое спасибо Лидии Славиковне и Зауру Гурматуллаевичу за внимание и неравнодушие. Побольше бы таких сотрудников в нашей полиции!» – написали в своем письме благодарные родители.