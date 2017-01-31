​В Нижневартовске более 400 преступлений поставлено на учет благодаря городской прокуратуре

В Нижневартовске каждое 10-е преступление выявляется прокурором. Об этом стало известно во время подведения итогов работы по организации надзора за соблюдением законов правоохранительными органами УМВД России по г.Нижневартовску в сфере приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях за 2016 год.

Пристальное внимание прокурорами продолжает уделяться вопросам укрытия должностными лицами органов правоохраны города преступлений от учета и нарушениям таким образом конституционных прав граждан на доступ к правосудию и защиту от преступных посягательств.

«Всего в 2016 году прокуратурой города выявлено и дополнительно поставлено на учет более 400 преступлений, в том числе 2 факта причинения тяжкого вреда здоровью, 4 грабежа, 139 краж, а также более 50 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств», - рассказали в надзорном ведомстве.

Самым распространенным способом укрытия преступлений от учета продолжает оставаться незаконный отказ в возбуждении уголовного дела. По выявленным нарушениям, к дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора города привлечено более 70 сотрудников полиции УМВД РФ по г.Нижневартовску, в том числе 19 руководителей.