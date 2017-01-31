​В Нижневартовске мужчина задержал пьяного водителя, разъезжавшего по встречной полосе и совершившего аварию // ФОТО, ВИДЕО

Сотрудники Госавтоинспеции Нижневартовска наградили мужчину, который стал случайным свидетелем пьяной выходки одного из жителей города: он не только сел за руль в нетрезвом виде, но и совершил дорожно-транспортное происшествие. Случай произошел пару недель назад на улице Ленина. Водитель белой «Волги» двигался по встречной полосе в сторону центра города. По пути своего следования он столкнулся с другими участниками дорожного движения.

«Когда я увидел этот дорожный беспредел под управлением пьяного водителя, то принял решение остановить это транспортное средство, задержать водителя. После чего вызвал наряд ДПС, предоставил инспекторам видео, подтверждающее факт происшествия», - рассказал Алексей Савин.

Руководитель городской Госавтоинспекции Геннадий Котляров поблагодарил вартовчанина за проявленную бдительность и гражданскую позицию и вручил Алексею соответствующее письмо от своего ведомства.