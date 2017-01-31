​В Нижневартовске уроки из-за объявленного карантина проводят виртуально

После приостановки процесса обучения детей в образовательных организациях Нижневартовска, изучение школьной программы продолжилось в виртуальном пространстве: учителя проводят уроки с помощью видеоконференцсвязи. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Телеграм-канале «Твой Вартовск».

Один урок по видеоконференцсвязи длится около 15 минут – этого времени достаточно, чтобы педагог объяснил весь новый материал. Закрепить его ученик может самостоятельно с помощью заранее подготовленных учителем заданий. Современные технологии, позволяющие изучать материал по тому или иному предмету дистанционно, используются во всех образовательных организациях Нижневартовска. Их применение позволит не отставать от изучения школьной программы, а значит в дальнейшем не сдвигать дни начала каникул.

«Мы надеемся, что родители поддержат педагогов и возьмут под контроль обучение своих детей в сложившихся условиях. Если ребенок «прогуливает» виртуальные руки, то классные руководители обязательно сообщат об этом родителям ученика, в противном случае, когда образовательный процесс восстановится, ребенку может быть сложно из-за незнания того материала, который остальные дети изучили во время видеоконференций», - добавила Ольга Козлова.

В городском департаменте образования отметили отметили, что аналогичную схему обучения педагоги используют во время актированных дней.

Напомним, с сегодняшнего дня в образовательных организациях столицы Самотлора приостановлен обучающий процесс до 5 февраля. По данным Роспотребнадзора в Нижневартовске, за период с 23.01.2017 по 29.01.2017 года отмечается рост числа заболевших ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей на 34,4% (с 3070 случаев до 4125 случаев). Отмечается рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей в возрастной группе «7-14 лет» на 93,7% (зарегистрировано 1162 случаев, на прошлой неделе - 597), также отмечается рост заболеваемости в возрастной группе «3-6 лет» на 16,9% по сравнению с прошлой неделей. При этом, общее количество заболевших не превышает средние многолетние показатели.