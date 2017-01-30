​Нижневартовские стоматологи будут консультировать горожан по телефону

В стоматологической поликлинике Нижневартовска на вопросы жителей города будет отвечать главный врач медучреждения. «Прямые телефонные линии» состоятся 2, 9 и 16 февраля, сообщается в Телеграм-канале «Твой Вартовск».

Звонки будут принимать с 16 до 17 часов по телефону (3466) 24-13-40. Добавим, что главный врач БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника» Игорь Чураков на связь с населением выходит ежеквартально.