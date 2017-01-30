​В нижневартовском учреждении культуры условно полыхала сцена // ФОТО

В Нижневартовске состоялись масштабные пожарно-тактические учения. Местом их проведения был выбрал Дворец культуры «Октябрь». По легенде, здесь на сцене из-за короткого замыкания осветительных приборов возник пожар. Огонь распространился по декорациям и вентиляционным каналам.

«Сигнал тревоги прозвучал в десять часов утра. На момент прибытия первого пожарного подразделения площадь возгорания составляла больше 50 квадратных метров. За короткое время персонал и посетители дома культуры были эвакуированы, учебный пожар ликвидирован - пожарные справились с поставленной задачей», - пояснил руководитель учений, заместителя начальника 5 ОФПС Андрей Платонов.

На ликвидацию условного пожара ушло 40 минут. Всего в пожарно-тактическом учении задействовано 10 единиц пожарной техники, 52 человека личного состава.

Добавим, подобные мероприятия ежемесячно проводятся среди нижневартовских спасателей. Главная цель пожарно-тактических учений тренировка и наработка навыков, необходимых для тушения реальных пожаров. Во время тренировок огнеборцы изучают строение знания, оттачивают умения быстро и оперативно производить разведку помещений.