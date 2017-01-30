​«Ямал» задержал вылет самолета из Москвы в Нижневартовск более чем на два часа

Прибытие самолета авиакомпании «Ямал», выполняющего рейс из Москвы в Нижневартовск, задерживается на два часа. Лайнер должен был отправится из белокаменной в 11 часов 25 минут (время московское), однако рейс отложен . По данным онлайн-табло аэропорта «Домодедово», лайнер до сих пор не вылетел, полет выполняется на самолете CRJ-200.

В воздушной гавани Нижневартовска о причинах задержки не уточнили, но пояснили, что в связи с поздним прибытием воздушного судна, обратный вылет будет перенесен с 18 на 20 часов 45 минут. Учитывая, что время изменялось неоднократно, пассажирам рекомендуют узнавать в справочной аэровокзала информацию о статусе рейса.

Добавим, что остальные рейсы в аэропорт столицы Самотлора перевозчик совершает согласно расписанию.