​В школах Нижневартовска объявлен карантин: весенние каникулы могут сократить

С завтрашнего дня, 31 января, в школах Нижневартовска приостанавливается образовательный процесс. Решение об этом было принято сотрудниками местного Роспотребнадзора в связи с ростом числа заболевших ОРВИ и гриппа: по сравнению с предыдущей неделей на 34,4% (с 3070 случаев до 4125 случаев).

«Ситуация в городе характеризуется как эпидподъем. Но как отмечают в Территориальном отделе Роспотребнадзора, общее количество заболевших не превышает средние многолетние показатели», - отметили санитарные врачи.

Образовательный процесс в зданиях школ и учреждениях дополнительного образования приостановлен до 5 февраля включительно. Как сообщили в департаменте образования Нижневартовска, школы вправе самостоятельно определять форму обеспечения усвоения обучающимися обязательного минимума содержания образовательных программ, используя различные формы работы (дистанционное консультирование, online-уроки, самостоятельная работа). В мэрии Нижневартовска не исключают, что возможно корректировка рабочих программ за счет блочной подачи материала, интегрированных уроков, проведения дополнительных занятий и консультаций, продление учебного года, а также перенос каникул.

Отметим, что в Сургуте карантин в школах не вводят: количество заболевших не превышает 20-процентного показателя. Однако некоторые массовые мероприятия отменяются.