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​С начала года в Нижневартовске задержано около ста водителей в состоянии алкогольного опьянения

В Нижневартовске в конце минувшей недели состоялось ставшее уже традиционным масштабное профилактическое мероприятие. Его главная цель – выявить нетрезвых водителей. Инспекторы ГИБДД в усиленном режиме дежурили на улицах города.

«Не взирая на тот факт, что информация о проведении данного рейда заблаговременно доведена до населения по средствам СМИ, тем не менее было выявлено и привлечено к административной ответственности пять водителей, за управление транспортным средством в состоянии опьянения», - рассказал старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Нижневартовску Николай Дубаенко.

По данным инспекторов, всего с начала года было выявлено 52 водителя, которые сели за руль после застолья. Еще более 30 – отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а 16 человек рискнули прокатиться в нетрезвом виде повторно.

Напомним, в настоящее время за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы. Санкции распространяются, в том числе, на водителей, отказавшихся от медосвидетельствования. Однако, нетрезвым водителям могут ужесточить наказание, лишив их свободы на три года, – с такой инициативой выступил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

«Министерство внутренних дел сегодня прорабатывает вопрос об увеличении ответственности за данный вид правонарушений, для того чтобы срок лишения свободы превышал три года. Таким образом, данные деяния будут отнесены к разряду средней тяжести, что будет в большей степени соответствовать тяжести последствий», - отметил глава МВД.


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Сегодня в 10:49, просмотров: 83, комментариев: 0


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