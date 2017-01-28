​Жительницу Нижневартовска подозревают в жестоком обращении с дочерью

36-летнюю жительницу Нижневартовска подозревают в жестоком обращении с 16-летней дочерью. «В течение нескольких месяцев она причиняла телесные повреждения своей несовершеннолетней дочери, высказывала слова угрозы, не заботилась о здоровье, физическом, психическом и нравственном развитии девочки, жестоко обращалась и унижала ее человеческое достоинство», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Причем, ранее мать была уже осуждена за нанесение побоев ребенку и получила условный срок. Смягчением приговора стал факт имеющихся еще троих малолетних детей на воспитании у женщины. Сейчаспо факту выявленных обстоятельств возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ (побои), 119 УК РФ (угроза убийством) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).