​В Нижневартовском районе под суд пойдет ОПГ, грабившая «Лукойл-Западная Сибирь»

В Нижневартовском районе перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в хищении нефти. По версии следствия, шесть жителей Лангепаса в марте прошлого года совершили хищение сырья на территории производственного предприятия «Лангепаснефтегаз» ООО «Лукойл-Западная Сибирь». Организации причинен материальный ущерб на сумму более 700 тысяч рублей.

«При очередной попытке хищения нефти злоумышленники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов на месте преступления, в результате чего удалось предотвратить ущерб в размере около 200 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Участники организованной группы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в крупном размере) и ч.3 ст.30, п.«а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на совершение кражи, совершенное организованной группой). Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.