​В больницах Нижневартовска из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа ввели ограничения на посещение пациентов

В учреждениях Нижневартовска введен комплекс противоэпидемических мер. Так, например, в школах и детских садах проводятся так называемые «утренние фильтры» - осмотр детей медработниками перед началом занятий, проветривание, обеззараживание и витаминизация пищи. Также работникам образовательных организаций, входящих в «зону риска» (вахтеры, технические работники, охранники), рекомендовано носить медицинские маски. В больницах ограничены посещения пациентов.

«Обращаю внимание руководителей медицинских учреждений отслеживать в постоянном режиме ситуацию с заболеваемостью. В случае роста необходимо вводить разграничения потоков здоровых и заболевших пациентов», - отметила на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии куратор социального блока в администрации города Надежда Волчанина.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе мэрии Нижневартовска, руководителям крупных торгово-развлекательных центров требуется приостановить работу игровых комнат. Родителям с детьми рекомендуют воздержаться от посещения массовых гуляний, а также детских утренников и других многолюдных праздников.

Как сообщал siapress.ru, шести жителям Нижневартовска на этой неделе поставлен диагноз грипп. Состояние их здоровья – стабильное.