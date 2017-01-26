​Расследование уголовного дела по факту катастрофы в Южном Судане вертолета Ми-8 «Нижневартовскавиа» приостановлено

Уральское следственное управление СКР на транспорте приостановило расследование уголовного дела по факту катастрофы вертолета Ми-8 ОАО «Нижневартовскавиа» в декабре 2012 года в Южном Судане. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на первого заместителя руководителя ведомства Надежду Севрюкову.

«Вертолет выполнял задание миссии ООН и по ошибке был сбит местными вооруженными силами. Следственные действия приостановлены из-за невозможности установления личностей военных, ответственных за стрельбу по вертолету», - сообщает издание.

Как писал siapress.ru ранее, в декабре 2012 года экипаж воздушного судна выполнял разведывательный полёт по заданию Миссии ООН. Взрыв боевой части ракеты привёл к повреждениям систем и установок вертолёта с возникновением интенсивного пожара. В результате последующего столкновения воздушного судна с землей вертолет был разрушен, находившийся на борту экипаж, в составе которого четверо граждан Российской Федерации, погиб на месте происшествия.

«Специалисты по фотографиям и полученным документам пришли к выводу, что причиной крушения стал выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Поскольку крушение произошло в результате боевых действий, а мы не можем привлечь к ответственности повстанческого бойца, то уголовное расследование дела приостановлено», — пояснила Надежда Севрюкова.

По словам следователей, расследование дела осложнилось получением информации от суданских представителей и сбором доказательной базы.