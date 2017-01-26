​Молодой парень из Нижневартовска, вовлекший подростка в совершение преступления, взят под стражу

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя города, вовлекшего подростка в преступную деятельность. Как выяснили оперативники, в октябре прошлого года молодой человек передал 16-летней девушке на хранение наркотическое вещество массой более 157 граммов. В результате проведенных мероприятий стражи порядка раскрыли данную схему.

«За деяния, связанные с вовлечением несовершеннолетней в преступную деятельность, а именно совершении тяжкого преступления, в отношении вартовчанина возбудили уголовное дело, согласно которому молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску.

В настоящее время материалы в отношении несовершеннолетней находятся в следственном комитете. Подозреваемый гражданин задержан и изолирован от общества.