​В Нижневартовске средний размер дохода пенсионера составляет около 19 тысяч рублей

Экономисты администрации Нижневартовска подвели предварительные итоги социально-экономического развития муниципалитета за прошлый год. По официальным данным, средний размер дохода пенсионера с учетом доплат из окружного и городского бюджетов составил 19 359 рублей, что на два процента выше уровня прошлого года и в 1,7 раза превышает прожиточный минимум пенсионера.

«Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям по оценке составила 60 365 рублей или 103,4 процента к уровню 2015 года», - отмечается в докладе.

Также специалисты подсчитали и среднемесячные денежные доходы на душу населения, которые оцениваются в размере 38 486 рублей. Это на 2,4 процента выше уровня прошлого года. С учетом инфляции реальные располагаемые доходы составили 95 процентов.