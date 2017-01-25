​На автодороге «Нижневартовск – Радужный» грузовик смял легковушку: один человек пострадал // ФОТО

Крупная авария произошла накануне в обед на автодороге «Нижневартовск – Радужный». 30-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Note отвлекся от дороги и машину занесло.

«Произошел занос задней оси легкового автомобиля, в результате чего он выехал на полосу предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Донг ФЕНГ DONGFENG, за рулем которого находился 43-летний мужчина», - рассказали в ГИБДД Нижневартовска.

В результате происшествия телесные повреждения получил водитель автомобиля Nissan. Восстанавливать машину, из-за своей невнимательности, мужчине придется за собственный счет.