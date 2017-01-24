​В нижневартовском дачном кооперативе во время пожара погибла женщина // ФОТО

В Нижневартовске дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара. Он произошел сегодня днем на улице Малиновой на территории садово-огороднического товарищества «Речник».

«В 12 часов 34 минуты на центральный пульт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в частном доме. В результате пожара дачный дом полностью выгорел внутри. В ходе тушения пожарные обнаружили внутри дома женщину без признаков жизни», - сообщили в ОФПС №5.

Личность погибшей устанавливают дознаватели. Со слов очевидцев накануне в домике мужчина и женщина распивали спиртные напитки. Наиболее вероятная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации нагревательных приборов.