​В Нижневартовске регистрируют первые случаи заболевания гриппом: «Ситуация под контролем»

Шести жителям Нижневартовска на этой неделе поставлен диагноз грипп. Об этом на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, действующей при администрации города, сообщила начальник территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО - Югре Ольга Герасимова.

«У заболевших гриппом - легкая форма заболевания. Все заболевшие ранее не были привиты. Подъем заболеваемости начался раньше, чем в 2016 году. Наибольшее число случаев заболевших приходится на детское население», - добавила она.

На данный момент эпидемический порог в Нижневартовске превышен на 20 процентов. Во время заседания санитарно-противоэпидемической комиссии, действующей при администрации города, пока принято решение не вводить тотальные запреты на проведение массовых мероприятий и не прерывать образовательный процесс в школах.

Как сообщал siapress.ru, эпидемиологический период в ХМАО отмечен распространением штамма гриппа Н3N2, более известном как гонконгский грипп. Его можно заподозрить, если у больного держится высокая температура без респираторных признаков, которую не удается сбить на протяжении нескольких дней, сильная головная боль, сонливость, вялость. Иногда эти признаки могут сопровождаться рвотой и диареей.