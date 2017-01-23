​В Нижневартовске в аварии пострадали шесть человек // ФОТО

Крупное ДТП произошло на минувших выходных в Нижневартовске. В результате столкновения двух автомобилей пострадали шесть человек.

Как сообщили в ГИБДД столицы Самотлора, 40-летний водитель на автомобиле «Мазда-3» двигался по улице 2П-2 из центра города в сторону отдаленного поселка Солнечный.

«При возникновении опасности, не справился с управлением автомобиля, допустил занос передней оси с последующим выездом на полос, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Тойота CAMRY под управлением водителя-мужчины 1968 года рождения», - пояснил старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Нижневартовску Николай Дубаенко.

В результате происшествия телесные повреждения получили шесть человек. В том числе травмирована оказалась 17-летняя девушка. В момент аварии она находилась в автомобиле «Тойота».