​Рособрнадзор лишил аккредитации нижневартовский филиал института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова

Филиал ОЧУ ВО «Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» в Нижневартовске полностью лишен государственной аккредитации. Решение было принято по результатам проведенных проверок Рособрнадзором, с участием Аккредитационной комиссии.

Какие именно были выявлены нарушения в ведомстве не уточняют, однако специалисты акцентируют внимание на том, что теперь вуз может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

«При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения)», - отметили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

К филиалу института это уже не первые претензии со стороны федерального ведомства. В конце 2015 года, мотивируя свои действия тем, что филиалы института по итогам мониторинга, проведенного Минобрнауки РФ за 2013 год, были признаны неэффективными, Рособрнадзор провел внеплановые выездные или документарные проверки во всех филиалах ИМПЭ им. А.С. Грибоедова. Об этом сообщается на сайте филиала вуза.

Добавим, что всего в данном образовательном учреждении обучается более 500 человек.