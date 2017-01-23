Полицейские Нижневартовска напомнили подросткам об ответственности за угоны и грабежи

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних полиции Нижневартовска в школах проводят встречи с подростками. Во время мероприятий напоминают молодым людям об ответственности за правонарушения. В прошлом году с участием подростков на территории города произошло более 120 преступлений.

«Отмечается снижение таких преступлений, совершенных подростками, как тяжкие и особо тяжкие, связанные с наркотиками, грабежи и угоны. Однако, отмечается рост таких видов преступлений как кражи и хулиганства. Основную часть - совершили учащиеся в возрасте 16–17 лет. В отношении подростков совершено 153 преступления. Основным видом являются причинение телесных повреждений», - сообщила начальник ОДН ОУУПиПДН УМВД России по г. Нижневартовску Анастасия Митерева.

В рамках проведения лекционных часов с подростками, стражи порядка решили еще раз повторить правила поведения и меры безопасности в быту и на улице.