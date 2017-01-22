Нижневартовского продавца контрафакта поймали и наказали

По 10 тысяч рублей придется заплатить двум предпринимателям из Нижневартовска, которые реализовывали контрафактный товар. Такой размер штрафа назначен мировым судом. Кроме того, судья также вынес решение конфисковать продукцию и уничтожить.

Поводом для обращения в суд послужили результаты проверки торговых точек, расположенных на одном из рынков города, а также торгового центра. Во время ревизии, сотрудники полиции и Ханты-Мансийской таможни выявили 4 единицы спортивных товаров с нанесенным товарным знаком «Adidas».

«Несмотря на то, что система контроля таможни построена таким образом, что провезти контрафактный товар из-за границы сложно и акцент на борьбу с контрафактным товаром перемещен с участников ВЭД, которые оформляют товар на таможенных постах таможни, на внутренний рынок, контрафактный товар полностью не исчезает. Реализация контрафакта осуществляется абсолютно в разных торговых точках, начиная от рынков и заканчивая магазинами детских товаров и крупными торговыми центрами», - сообщили в Ханты-Мансийской таможне.

По фактам реализации контрафактных товаров в прошлом году УМВД России по ХМАО-Югре возбуждены 27 административных и 2 уголовных дела. Сумма штрафов составила 609709 рублей.