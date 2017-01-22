Нижневартовская полиция остро нуждается в инспекторах ГИБДД и участковых

Нижневартовскому УМВД России не хватает инспекторов ГИБДД и участковых уполномоченных. Об этом во время ежегодного отчета о работе стражей порядка сообщил начальник управления Владимир Авдеев.

«Одним из проблемных вопросов остается комплектование личного состава Управления. Нам крайне не хватает участковых уполномоченных полиции и инспекторов ГИБДД. В целом же личный состав управления с поставленными в 2016 году задачами справился. Об этом говорят показатели – согласно экспертной оценке УМВД по ХМАО–Югре, Нижневартовск по–прежнему входит в тройку лидеров», – отметил Владимир Авдеев.

Как сообщал siapress.ru, криминальная ситуация, по данным стражей порядка, в Нижневартовске является спокойной, наметились тенденции по уменьшению количества преступлений. Так, например, сократилось количество убийств, краж, угонов. В прошлом году сотрудниками ПДН выявлено 1002 административных правонарушения по линии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Требует пристального внимания работа по линии безопасности дорожного движения.