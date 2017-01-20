​Местонахождение укравшего кредитную карту вартовчанина определили после оплаты покупок в Интернете

После шопинга в Интернете житель Нижневартовска был задержан сотрудниками полиции. Все потому что 21-летний мужчина расплачивался за покупки украденной кредитной картой. Заявление о пропаже полицейским поступило в середине декабря прошлого года.

«В течение нескольких недель сотрудники полиции проводили оперативные мероприятия по установлению личности подозреваемого и его задержанию. В конце концов, преступник попался на том, что оплатил товар на одном из сайтов в Интернете, используя похищенную банковскую карту», - сообщили в УМВД России по г. Нижневартовску.

В настоящий момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. В случае доказательства вины - мужчине грозит реальное лишение свободы.