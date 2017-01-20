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​Вартовчан опять обманули: женщина отдала 200 тысяч рублей псевдосотруднику, обслуживающему терминалы оплаты

В Нижневартовске к сотрудникам полиции продолжают поступать заявления от жителей города, пострадавших в результате обмана. В одном случае 200 тысяч рублей доверчивая женщина отдала неизвестному мужчине, который представился сотрудником фирмы по техподдержке и обслуживанию терминалов оплаты. Позвонивший гражданин потребовал такую сумму за якобы оказанные услуги. Пострадавшая вартовчанка, являющаяся работницей одного из городских предприятий, перевела средства, но только потом поняла, что ее обманули.

По данным УМВД России по г. Нижневартовску, сим-карта, с которой осуществлялся звонок женщине, зарегистрирована в Москве. В настоящий момент оперативники устанавливают детали происшедшего.


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Сегодня в 14:23, просмотров: 232, комментариев: 0


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