В Нижневартовске поднимают стоимость проезда в общественном транспорте

В Нижневартовске с 1 февраля повышается стоимость проезда в общественном транспорте. При оплате наличными в автобусах, работающих на муниципальных маршрутах, удорожание произойдет на 50 копеек и составит 22,5 рубля.

«В случае, если пассажир пользуется транспортной картой, то стоимость поездки составит 20 рублей, а также сохраняется право в течение 40 минут совершить бесплатную пересадку. О том, как правильно воспользоваться данной возможностью, указано в инструкции к транспортной карте», - сообщили в отделе транспорта и связи департамента ЖКХ администрации г. Нижневартовска.

Стоимость проезда на коммерческом автотранспорте остается на прежнем уровне - 25 рублей. Цена проездного билета на месяц с 1 февраля для учащихся образовательных школ, лицеев, гимназий, учреждений среднего профессионального образования составит 600 рублей; для студентов учебных заведений дневной формы обучения - 1000 рублей; для граждан - 1200 рублей.

Добавим, что в последний раз тарифы на услуги перевозчиков в Нижневартовске менялись в прошлом году. Тогда в общественном транспорте цена за поездку выросла на 2 рубля, а в маршрутных такси – на 3 рубля.