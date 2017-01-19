16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,3521   EUR  63,1803  

​В Югре детей с ментальностью будут обучать ухаживать за собой в специальных квартирах: «Такого опыта в округе нет»

В Нижневартовске на базе детского реабилитационного центра «Таукси» создадут «тренировочные квартиры» для работы с ментальными детьми. Об этом членам Общественной палаты Югры и сотрудникам окружного Департамента соцразвития сообщила директор учреждения Ольга Иванова.

«Представители регионального благотворительного Фонда помощи детям «Лучик света» уже нашли помещение, где появится такая квартира – полностью идентичная настоящей. Это станет своеобразным тренировочным комплексом, где вместе со специалистом учреждения будут проходить индивидуальные занятия. Здесь можно будет получить различные навыки, например, ведения быта, организации труда и своего отдыха. Такого опыта на территории округа нет и не было», - рассказала директор центра «Таукси» Ольга Иванова.

По данным siapress.ru, «тренировочные квартиры» созданы во многих городах России. Нижневартовские сотрудники «Таукси» опыт перенимали у коллег из Санкт-Петербурга, где, например, прошлым летом, спустя 4 месяца после открытия, состоялся первый «выпуск» в «тренировочной квартире» для молодых людей с тяжелой инвалидностью. После прохождения курсов со специалистами, двое участников приняли решение жить самостоятельно и покинуть интернат.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:47, просмотров: 178, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Экстремальному купанию — нет? // ИНФОГРАФИКА

​Экстремальному купанию — нет? // ИНФОГРАФИКА
Большинство голосующих читателей siapress.ru окунаться в ледяные купели не стремится
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 14:50
214 1
​Крепни, рубль! // ИНФОГРАФИКА

​Крепни, рубль! // ИНФОГРАФИКА
Большинство голосующей аудитории siapress.ru хранит свои сбережения в родной валюте
Редакция СИА-ПРЕСС 18 января в 14:07
262 0
​Купайтесь правильно!

​Купайтесь правильно!
Крещение: советы бывалым и новичкам ДО, ВО ВРЕМЯ и ПОСЛЕ
Владимир Пидзамкив, руководитель Сургутского филиала Центра медицинской профилактики 18 января в 09:56
467 0
​Праздники прошли. Рынки приходят в себя

​Праздники прошли. Рынки приходят в себя
Упадет ли рубль? Новости из мира экономики и финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 17 января в 11:48
332 0
Олег Владимиров

​Греческий интернационал в Сургуте
Очень многое в матче, который состоится в среду, 18 января в зале «Премьер-Арены», будет зависеть от болельщиков – мы призываем сургутян прийти и поддержать свою команду!
Олег Владимиров 16 января в 21:21
548 0
Пять уголовных дел за аварию

Пять уголовных дел за аварию
​Прокуратура подвела предварительные итоги расследования автокатастрофы под Ханты-Мансийском
Ева Рудион 16 января в 17:43
891 2
​Сюжет дня: Сыктывкарский инвалид получил квартиру с останками предыдущего владельца // ВИДЕО 18+

​Сюжет дня: Сыктывкарский инвалид получил квартиру с останками предыдущего владельца // ВИДЕО 18+
Редакция СИА-ПРЕСС 16 января в 12:27
626 0
​Убийства животных продолжаются

​Убийства животных продолжаются
В Стрежевом перед Новым годом расправились с восемью собаками — стерилизованными и чипированными
Александр Твардовский 16 января в 11:10
391 1
​Место советскому мифу

​Место советскому мифу
Был ли сам народ стадом? Конечно, нет. Ведь когда коммунисты в середине 80-х ослабили оковы, снизили градус пропаганды, дали минимум гражданских свобод, от стадного состояния немедленно и след простыл.
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 16 января в 09:45
774 30
​Очаровательная ложь? // ФОТО 18+

​Очаровательная ложь? // ФОТО 18+
Зою пытали, избивали, потом повесили. Ее тело провисело еще месяц. Фашисты глумились над ней даже мертвой...
Елена Курилова, журналист 16 января в 09:10
1331 28
​Псевдоисторическая возня

​Псевдоисторическая возня
Советские мифы и легенды во многом, мягко говоря, надуманны. У многих трезво мыслящих людей они вызывают раздражение одним своим напоминанием. Не понимать этого государственные пропагандисты не могут...
Саша Алексеев, читатель siapress.ru 13 января в 14:52
1196 18
​Гаражи: выйти из тени

​Гаражи: выйти из тени
Как решить проблему использования ГСК в Сургуте не по назначению
Андрей Заборщиков, читатель siapress.ru 13 января в 11:01
1246 9
​От боярышника отбоярились // ИНФОГРАФИКА

​От боярышника отбоярились // ИНФОГРАФИКА
Подавляющему большинству голосующей аудитории siapress.ru отравление спиртовой настойкой не грозит
Редакция СИА-ПРЕСС 13 января в 10:19
403 0
Олег Владимиров

​Место подвигу
Отстаньте, действительно, уже от Космодемьянской, а? Человек погиб мученической смертью, проявите хотя бы уважение, если других чувств не испытываете.
Олег Владимиров 12 января в 18:51
1138 6
​Дом, площадка или «Магнит»? // ИНФОГРАФИКА

​Дом, площадка или «Магнит»? // ИНФОГРАФИКА
Что будет на месте Дома пионеров — многим сургутянам уже всё равно
Юрий Нуреев 12 января в 11:23
966 8
Сволочи

Сволочи
Как толпа мужиков глумится над мёртвой девушкой
Елена Курилова, журналист 12 января в 11:03
3555 52
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика