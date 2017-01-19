​В Югре детей с ментальностью будут обучать ухаживать за собой в специальных квартирах: «Такого опыта в округе нет»

В Нижневартовске на базе детского реабилитационного центра «Таукси» создадут «тренировочные квартиры» для работы с ментальными детьми. Об этом членам Общественной палаты Югры и сотрудникам окружного Департамента соцразвития сообщила директор учреждения Ольга Иванова.

«Представители регионального благотворительного Фонда помощи детям «Лучик света» уже нашли помещение, где появится такая квартира – полностью идентичная настоящей. Это станет своеобразным тренировочным комплексом, где вместе со специалистом учреждения будут проходить индивидуальные занятия. Здесь можно будет получить различные навыки, например, ведения быта, организации труда и своего отдыха. Такого опыта на территории округа нет и не было», - рассказала директор центра «Таукси» Ольга Иванова.

По данным siapress.ru, «тренировочные квартиры» созданы во многих городах России. Нижневартовские сотрудники «Таукси» опыт перенимали у коллег из Санкт-Петербурга, где, например, прошлым летом, спустя 4 месяца после открытия, состоялся первый «выпуск» в «тренировочной квартире» для молодых людей с тяжелой инвалидностью. После прохождения курсов со специалистами, двое участников приняли решение жить самостоятельно и покинуть интернат.