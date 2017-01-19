​Жителей Нижневартовска напугала «непонятная зеленая жидкость», стекающая в Обь // ФОТО

Жителей Нижневартовска встревожила зеленая жидкость, стекающая в Обь в старой части города. Сообщение о загрязнении реки появилось в социальных сетях накануне. «Непонятная горячая жидкость зеленого цвета стекает в Обь. Может попасть в водозабор», - сообщил очевидец в группе «Привет, сей час Нижневартовск» во «ВКонтакте».

Специалисты управления экологии города оперативно отреагировали на тревожное сообщение. Специалисты выехали на место и выяснили, что причиной появления зеленой жидкости стал порыв теплосетей

Фото: vk.com/hellonownv

«Как заверили экологи, жидкость не несет угрозы для водоема, ни для человека. Зеленая полоса, разлившаяся по реке, ничто иное как натуральный краситель, который добавляют в трубы в зимний период, чтобы при порыве его можно было оперативно обнаружить и устранить. Специалисты МУП «Теплоснабжение» уже работают над устранением утечки в трубе», - сообщили в пресс-службе администрации города.