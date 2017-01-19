​В Нижневартовске грабить и убивать стали реже: раскрывать преступления помогает «Безопасный город»

Сотрудники полиции Нижневартовска подвели итоги деятельности за прошедший год. Во время совещания, на котором присутствовал глава города Василий Тихонов, а также представители прокуратуры, следственного комитета России, окружного УМВД России, начальник городского управления Владимир Авдеев сообщил, что криминальная ситуация является спокойной.

«Положительным моментом в оценке криминальной ситуации в городе является снижение уровня преступности до 168 преступлений на 10 тысяч человек населения (по итогам 2015 года он составлял 180 преступлений). В числе тяжких и особо тяжких преступлений сократилось количество убийств с 17 до 14, фактов причинения тяжкого вреда здоровью в быту с 19 до 13. Отмечается снижение фактов хищения имущества граждан по таким категориям преступлений, как кражи (снижение на 15,8%), в том числе кражи из квартир (-16,7%), кражи транспортных средств (сократилось на 24%), угоны (минус 43,2%), кражи из автомашин (-9,8%). Улучшены результаты раскрытия сотрудниками полиции преступлений прошлых лет, а также раскрываемость преступлений по «горячим следам», - доложил начальник УМВД России по г. Нижневартовску Владимир Авдеев.

Примером оперативного раскрытия преступления является произошедшие в декабре двух разбойных нападений на продуктовые магазины. В результате проведенных розыскных мероприятий 38-летний преступник изобличен и помещен под стражу.

За прошлый год в Нижневартовске из незаконного оборота изъято 18 кг наркотических средств.Установлено местонахождение 278 лиц, в том числе 24-х преступников, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.С применением служебно-розыскных собак раскрыто 189 преступлений. Активнее используется аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»: с его помощью раскрыто 138 преступлений и 1059 правонарушений.Тем не менее, проблемными вопросами остаются раскрытие преступлений категорий «мошенничество». Несмотря на различные меры профилактики, горожане не проявляют бдительность и сообщают незнакомым людям свои личные данные, например, пин–коды банковских карт.