​NordStar Airlines прекратила летать из Нижневартовска в Екатеринбург

Авиакомпания NordStar, не получившая в этом году субсидии из федерального бюджета на выполнение рейса из Нижневартовска в Екатеринбург, прекратила полеты по данному направлению. Изначально планировалось, что обслуживать данное направление перевозчик будет до конца марта – когда завершается работа по зимнему расписанию. Однако руководство авиакомпании приняло решение отказаться от полетов из столицы Самотлора в столицу Урала досрочно.

Сейчас жители Нижневартовска добраться до Екатеринбурга могут самолетами авиакомпании «Оренбуржье». Правда рейс осуществляется всего один раз в неделю и с посадкой в Тюмени. Таким образом в пути пассажиры проведут около четырех с половиной часов. Стоимость путешествия в обе стороны составит более 12 тысяч рублей. Это дороже, чем у прошлого перевозчика, однако дешевле, если лететь прямым рейсом из Сургута.