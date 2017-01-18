​Первый электронный аукцион по проектированию капремонта в многоквартирных домах прошел в Югре

Накануне в ХМАО прошел первый электронный аукцион на выполнение работ по проектированию капремонта в многоквартирных домах. Как сообщает Фонд капремонта, он проводился в соответствии с новыми правилами, которые в прошлом году были установлены 615 постановлением правительства России. Документ устанавливает новый порядок отбора подрядчиков и проведение торгов по капремонту только на электронных площадках.

«Первый электронный аукцион, итоги которого были подведены в Ханты-Мансийске, был проведен в целях выполнения работ по проектированию капремонта в многоквартирном доме Нижневартовска по адресу Пионерская 11, — отмечает пресс-служба Фонда. — При проведении торгов по старым правилам (30 п) в прошлом году на выполнение работ по данному дому никто из подрядчиков не подал заявку».

Следующие аукционы — на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов — стартуют в конце января. Все они будут проводиться по новым правилам — через электронные площадки. Напомним, что к ним будут допущены только организации, которые внесены в реестр квалифицированных подрядчиков автономного округа.