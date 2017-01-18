В Нижневартовске пропал подросток: полиция просит помощи // ФОТО, ПРИМЕТЫ

В Нижневартовске вторые сутки ведутся поиски подростка, который пропал без вести. По данным стражей порядка, в последний раз его видели в районе рынка «Сибирский балаган», когда 17-летний мальчик направлялся по улице Мира. Сейчас его местонахождение не известно.

Слободян Константин Сергеевич 18.03.1999 года рождения.

Приметы: на вид 13-14 лет, среднего телосложения, рост до 155 см, европейский тип лица, лицо овальное, глаза голубые, волосы светлые, стрижка короткая.

Был одет: куртка на молнии, черного цвета; джинсы синего цвета; кроссовки черного цвета; шапка голубого цвета.

«Склонен к употреблению психоактивных веществ», - подчеркнули в УМВД России по г. Нижневартовску.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят обратится в отдел полиции №3 или по телефонам: (3466) 49-33-84; 49-33-11; 57-01-25.